Посол Ирана раскритиковал международные организации за молчание в отношении преступлений сионистского режима

"В течение семи десятилетий палестинцы подвергались физическим угрозам, убийствам, разграблению и убийствам, а международные организации хранили молчание перед лицом этого вопиющего сионистского преступления", сказал Рахмани Мовахед на видеоконференции «Гуманитарный взгляд на Палестину и аль-Кудс (Иерусалим)» с участием более 70 иранских и японских экспертов.

"Конвенция ООН о статусе беженцев, в задачу которой входит наблюдение за положением палестинских беженцев, также отказывается сделать свои задачи", добавил посол.

Он добавил, что история никогда не забудет, что резня десятков тысяч ни в чем не повинных палестинцев никогда не встречалась с «сильной оппозицией со стороны международного сообщества и правозащитников».