23 мая 2020 г., 21:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83798783
0 Persons

Представитель иранских евреев: все иранцы будут противостоять угрозам, направленным против национальных интересов

Представитель иранских евреев: все иранцы будут противостоять угрозам, направленным против национальных интересов

Хамедан, 23 мая. ИРНА — Бывший депутат иранского парламента от еврейской общины страны Сиамак Морэ-Седдек заявил, что все иранцы будут единогласно противостоять угрозам, направленным против национальных интересов.

"Враг Ирана - наш враг, и так же, как в годы священной обороны (ирано-иракской войны), иранские евреи, наряду с другими иранцами приняли участие в навязанной войне и пожертвовал значительным количеством мучеников ради революции, теперь евреи готовы противостоять угрозам, направленным против национальных интересов", сказал Морэ-Седдек.

По его словам, не важно, что враг Ирана является бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, госсекретарем США Майком Помпео или премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 10 =