Представитель иранских евреев: все иранцы будут противостоять угрозам, направленным против национальных интересов

"Враг Ирана - наш враг, и так же, как в годы священной обороны (ирано-иракской войны), иранские евреи, наряду с другими иранцами приняли участие в навязанной войне и пожертвовал значительным количеством мучеников ради революции, теперь евреи готовы противостоять угрозам, направленным против национальных интересов", сказал Морэ-Седдек.

По его словам, не важно, что враг Ирана является бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, госсекретарем США Майком Помпео или премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.