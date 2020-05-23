Венесуэла предупредила Генсека ООН об угрозе иранским танкерам со стороны США

"Сегодня мы уведомили Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерриша об угрозе неминуемого применения Соединенными Штатами военной силы в отношении иранских судов, везущих топливо в Венесуэлу. Вооруженные атаки на танкеры, осуществляющие свободные торговлю и судоходство между суверенными государствами — это проявление агрессии. Морская блокада усугубляется тем фактом, что она лишает население целой страны необходимых средств к существованию", - написал Монкада на своей странице в Twitter, прикрепив письмо, адресованное генсеку.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Тегерана, чтобы заблокировать экспорт топлива из Ирана в Венесуэлу.