23 мая 2020 г., 18:02
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News Code: 83798642
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Венесуэла предупредила Генсека ООН об угрозе иранским танкерам со стороны США

Венесуэла предупредила Генсека ООН об угрозе иранским танкерам со стороны США

Тегеран, 23 мая. ИРНА — Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в письме в адрес генерального секретаря организации Антониу Гутерриша предупредил о военной угрозе со стороны США иранским танкерам с топливом.

"Сегодня мы уведомили Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерриша об угрозе неминуемого применения Соединенными Штатами военной силы в отношении иранских судов, везущих топливо в Венесуэлу. Вооруженные атаки на танкеры, осуществляющие свободные торговлю и судоходство между суверенными государствами — это проявление агрессии. Морская блокада усугубляется тем фактом, что она лишает население целой страны необходимых средств к существованию", - написал Монкада на своей странице в Twitter, прикрепив письмо, адресованное генсеку.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Тегерана, чтобы заблокировать экспорт топлива из Ирана в Венесуэлу.

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