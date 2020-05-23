Рухани: США столкнутся с проблемами, если будут препятствовать передвижению иранских танкеров

"Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им, в свою очередь, придется столкнуться с проблемами", сказал Рухани, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.

"Действий США в разных частях мира создают неприемлемую обстановку, но мы никогда первым на обострение ситуации не пойдем", добавил президент.

Иранский президент отметил, что Тегеран готов помочь Дохе в проведении чемпионата мира по футболу в 2022 году. "Говоря о проведении в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году, Рухани заявил о готовности Ирана оказать содействие этой стране в более успешной организации Катаром ЧМ" говорится в сообщении.