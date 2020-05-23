Иран готов к обмену опытом с Ираком в области транспорта

Багдад, 23 мая, ИРНА – Иранские компании готовы к обмену опытом в областях дорог и транспорта с Ираком. Об этом сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди на встрече с министром транспорта Ирака Насером Хоссейном аль-Шабли в субботу.

Поздравив с избранием аль-Шабли на пост министра транспорта, иранскйи посол выразил надежду на укрепление и расширение взаимодействия двух стран в областях дорог и транспорта.

Он также заявил о готовности иранских компаний к обмену опытом с Ираком.

Министр транспорта Ирака также приветствовал предложения иранской стороны.