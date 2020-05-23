23 мая 2020 г., 15:58
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Иран готов к обмену опытом с Ираком в области транспорта

Иран готов к обмену опытом с Ираком в области транспорта

Багдад, 23 мая, ИРНА – Иранские компании готовы к обмену опытом в областях дорог и транспорта с Ираком. Об этом сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди на встрече с министром транспорта Ирака Насером Хоссейном аль-Шабли в субботу.

Багдад, 23 мая, ИРНА – Иранские компании готовы к обмену опытом в областях дорог и транспорта с Ираком. Об этом сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди на встрече с министром транспорта Ирака Насером Хоссейном аль-Шабли в субботу.
Поздравив с избранием аль-Шабли на пост министра транспорта, иранскйи посол выразил надежду на укрепление и расширение взаимодействия двух стран в областях дорог и транспорта.
Он также заявил о готовности иранских компаний к обмену опытом с Ираком.
Министр транспорта Ирака также приветствовал предложения иранской стороны.

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