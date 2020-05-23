Иранский Азмун вошел в топ-10 ценных игроков Азии по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt завоевал большой авторитет в футбольном мире своими финансовыми оценками игровых и рыночных характеристик.
Иранская звезда команды «Зенит» в этом списке оценивается 14,4 млн. евро, заняв 3-е место. Южнокорейский футболист Сон Хын Мин, оцененный 64 млн. евро, занимает первое место в списке. Японский полузащитник клуба «Порту» Сёя Накадзима также оценивается 16 млн. евро, заняв второе место в списке.
В декабре 2019 года 25-летний Азмун также вошел в список топ-100 лучших игроков по версии Marca. В списке достижений иранского форварда отмечен выход иранской команды в полуфинал Кубка Азии. Азмун стал автором четырех голов на турнире.
Также иранец выиграл чемпионат России в составе «Зенита». В минувшем сезоне он стал вторым в гонке бомбардиров Премьер-Лиги.
Тегеран, 23 мая, ИРНА – Иранский нападающий Сердар Азмун вошел в топ-10 самых ценных игроков Азии по версии Transfermarkt.
Портал Transfermarkt завоевал большой авторитет в футбольном мире своими финансовыми оценками игровых и рыночных характеристик.
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