23 мая 2020 г., 14:39
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News Code: 83798356
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В Иране за сутки выявили 1869 случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 1869 случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 20 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 133 521, летальных исходов — на 7359, зафиксированы 104 072 случая выздоровления. Об этом сообщил в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1869 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 133 521 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 59 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7359 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 104 072 случая выздоровления среди заразившихся. "2633 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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