Иранский короткометражный фильм примет участие в 8 кинофестивалях

Короткометражный фильм "Парк развлечений" будет показан на кинофестивалях в Хорватии, Афганистане, Индонезии, Италии и Ирландии.

Из-за вспышки коронавируса по всему миру и действующих ограничений многие кинофестивали в 2020 году проходят в виртуальном режиме.

В ноябре 2019 года фильм "Парк развлечений" признан лучшим на кинофестивале Foylelifefestival в Ирландии. "Парк развлечений" также заслужил похвальные отзывы критиков в категории лучший фильм британского кинофестиваля "Winchester Film Festival".

