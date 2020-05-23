23 мая 2020 г., 13:24
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Иранский короткометражный фильм примет участие в 8 кинофестивалях

Иранский короткометражный фильм примет участие в 8 кинофестивалях

Тегеран, 23 мая. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Кавех Резаи "Парк развлечений" будет представлен в 8 международных кинофестивалях.

Короткометражный фильм "Парк развлечений" будет показан на кинофестивалях в Хорватии, Афганистане, Индонезии, Италии и Ирландии.
Из-за вспышки коронавируса по всему миру и действующих ограничений многие кинофестивали в 2020 году проходят в виртуальном режиме.
В ноябре 2019 года фильм "Парк развлечений" признан лучшим на кинофестивале Foylelifefestival в Ирландии. "Парк развлечений" также заслужил похвальные отзывы критиков в категории лучший фильм британского кинофестиваля "Winchester Film Festival".
 

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