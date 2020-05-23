Минобороны отметило развитие сдерживающей мощи Ирана

Поражение агрессоров в области мягкой войны и репрессивных санкций требует бдительности, пробуждения, враждебности и знания различных уловок великого фронта против исламской революции.

"Поражение агрессоров в области мягкой войны и репрессивных санкций требует бдительности, пробуждения, распознавание врага, и знания различных уловок великого фронта против исламской революции", отмечается в заявлении министерства обороны Ирана по поводу годовщины освобождения Хоррамшахра (24 мая 1982 года) от иракцев во время ирано-иракской войны.

"Оборонная промышленность, благодаря революционному подходу своих приверженных экспертов в течение последних сорока лет только думает о продвижении и преодолении санкционного барьера и укрепления оборонной мощи страны. Сегодня она с огромными усилиями и двойным ускорением укрепляет и полностью поддерживает развите сдерживающей мощи страны", отмечается в документе.

"В связи с открытием новой главы в борьбе за Палестину после победы Исламской революции и появлением Фронта Сопротивления и изменением баланса сил в пользу боевиков, Министерство обороны Ирана будет защищать фронт Сопротивления изо всех сил", говорится в заявлении.