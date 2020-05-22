22 мая 2020 г., 22:25
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News Code: 83797493
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В Москве прошла виртуальная церемония по случаю День Аль-Кудс в Московской соборной мечети

В Москве прошла виртуальная церемония по случаю День Аль-Кудс в Московской соборной мечети

Москва, 22 мая, ИРНА - В отличие от предыдущих лет, в этом году церемония шествия Дня Аль-Кудс была проведена виртуально в Москве из-за коронавируса.

В этом году в Московской соборной мечети не было мусульман, которые собирались в центре Москвы каждый год в последнюю пятницу месяца Рамадан, чтобы выражать солидарность с угнетенным народом Палестины.

При этом церемония прошла в киберпространстве.

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