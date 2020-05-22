В Москве прошла виртуальная церемония по случаю День Аль-Кудс в Московской соборной мечети

В этом году в Московской соборной мечети не было мусульман, которые собирались в центре Москвы каждый год в последнюю пятницу месяца Рамадан, чтобы выражать солидарность с угнетенным народом Палестины.
При этом церемония прошла в киберпространстве.
Москва, 22 мая, ИРНА - В отличие от предыдущих лет, в этом году церемония шествия Дня Аль-Кудс была проведена виртуально в Москве из-за коронавируса.
В этом году в Московской соборной мечети не было мусульман, которые собирались в центре Москвы каждый год в последнюю пятницу месяца Рамадан, чтобы выражать солидарность с угнетенным народом Палестины.
При этом церемония прошла в киберпространстве.
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