22 мая 2020 г., 17:04
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News Code: 83797364
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Медицинское общество отправило петицию генсеку ООН в ответ на санкции США

Медицинское общество отправило петицию генсеку ООН в ответ на санкции США

Тегеран, 22 мая, ИРНА - В письме на имя Генерального секретаря ООН глава Медицинского Совета Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Зафарганди призвал обратить особое внимание на онлайн-петицию Иранской медицинской ассоциации в ответ на несправедливые санкции США.

В тексте письма Зафарганди к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу говорится: «Односторонний выход Соединенных Штатов из Совместного Всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядреной сделке и повторное введение санкций этой страной привело к неизбежному кризису в секторе здравоохранения Ирана, который затрагивает пациентов. Особенно, когда Иран страдает от болезни COVID 19».

«Как видите, доступ к медицинской помощи является фундаментальным правом на здоровье, а санкции США, ограничивающие доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию, являются нарушением хартии прав человека и нарушением всех моральных принципов»,  - говорится в петиции.

В ответ на несправедливые санкции США против Ирана, Иранская медицинская ассоциация подготовила онлайн-петицию на имя Генерального секретаря ООН, подписанную более чем 700 членами медицинского сообщества.

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