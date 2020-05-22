Медицинское общество отправило петицию генсеку ООН в ответ на санкции США

В тексте письма Зафарганди к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу говорится: «Односторонний выход Соединенных Штатов из Совместного Всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядреной сделке и повторное введение санкций этой страной привело к неизбежному кризису в секторе здравоохранения Ирана, который затрагивает пациентов. Особенно, когда Иран страдает от болезни COVID 19».

«Как видите, доступ к медицинской помощи является фундаментальным правом на здоровье, а санкции США, ограничивающие доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию, являются нарушением хартии прав человека и нарушением всех моральных принципов», - говорится в петиции.

В ответ на несправедливые санкции США против Ирана, Иранская медицинская ассоциация подготовила онлайн-петицию на имя Генерального секретаря ООН, подписанную более чем 700 членами медицинского сообщества.