22 мая 2020 г., 14:31
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 102 тыс. человек

В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 102 тыс. человек

Тегеран, 22 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 131 652, летальных исходов — на 7300, зафиксированы 102 276 случаев выздоровления. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2311 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 131 652 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 51 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7300 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 102 276 случаев выздоровления среди заразившихся. "2659 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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