22 мая 2020 г., 13:56
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Иран и Россия провели консультации по мерам США и Израиля

Иран и Россия провели консультации по мерам США и Израиля

Москва, 22 мая, ИРНА – Посол Ирана в Москве Казем Джалали и постпред президента России по вопросам Ближнего Востока Михаил Богданов в четверг обсудили последние события региона, включая американо-сионистский план "Сделка века".

Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг двусторонних отношений и региональных событий, включая Сирию, Ирак, Палестину (Сделка века), Йемен и Ливию.
Джалаи и Богданов на этой встрече, которая состоялась в режиме видеосвязи, подчеркнули необходимость регионального сотрудничества двух стран и продолжения своих контактов по этому вопросу.
Ранее посол ИРИ в России также встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым. Они обменялись мнениями по ускорению сотрудничества северных провинций Ирана с южными областями России.
Они также договорились о проведении заседания ТПП Ирана и России после преодоления кризиса по коронавирусу.

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