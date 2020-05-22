Иран и Россия провели консультации по мерам США и Израиля

Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг двусторонних отношений и региональных событий, включая Сирию, Ирак, Палестину (Сделка века), Йемен и Ливию.

Джалаи и Богданов на этой встрече, которая состоялась в режиме видеосвязи, подчеркнули необходимость регионального сотрудничества двух стран и продолжения своих контактов по этому вопросу.

Ранее посол ИРИ в России также встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым. Они обменялись мнениями по ускорению сотрудничества северных провинций Ирана с южными областями России.

Они также договорились о проведении заседания ТПП Ирана и России после преодоления кризиса по коронавирусу.