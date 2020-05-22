Семь рекомендаций лидера мусульманским народам по Палестине

Видеообращение Верховного лидера в настоящее время транслируется в прямом эфире по телевизору и радио.

В этом году из-за вспышки коронавируса шествие по случаю Дня Аль-Кудс не будет проводиться нигде в Иране.

Полный текст видеообращения Верховного лидера Исламской революции по случаю Международного дня аль-Кудс приводится ниже:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! Мы посылаем пожелания мира Мухаммаду, его пречистому семейству, избранным сподвижникам и всем тем, кто праведными деяниями следовал им до судного Дня!

Я приветствую всех братьев и сестер мусульман во всем мире, поздравляю их с наступающим благословенным праздником Ид аль-Фитр, молю Бога о принятии их богослужений в благословенный месяц рамадан и благодарю Всевышнего Создателя за дар принять участие в месяце божественного пира!

Сегодня Международный день аль-Кудс. День, который по благоразумной инициативе Имама Хомейни, был выбран как связующее звено для единого зова мусульман о Благородном Кудсе и многострадальной Палестине, на протяжении ряда последних десятилетий он сыграл роль в этом деле и впредь, дай Аллах, он будет играть роль. Народы поддержали День Кудса и чтят его, как первостепенное дело из числа обязательных предписаний, то есть они сохраняют знамя освобождения Палестины развевающимся. Основная политика империализма и сионизма заключается в попытке умалить значение вопроса Палестины в сознании мусульманских сообществ и попытаться направить его в русло забвения. В свою очередь, немедленным долгом является борьба с этим предательством, которое происходит в самих исламских государствах посредством политических и культурных наемников врага. Действительность заключается в том, что такой серьезный вопрос, как вопрос Палестины, является настолько важным, что честь, уверенность в себе и ширящаяся проницательность мусульманских народов не позволит предать забвению этот вопрос, даже если Америка, другие империалисты и все их региональные лакеи потратят на это все свои деньги и всю свою мощь.

В качестве первого слова, напомню масштабность трагедии, связанной с захватом страны Палестина и созданием в ней сионистской раковой опухоли. Среди преступлений, совершенных человеком в современную эпоху, нет такого преступления, которое могло бы сравниться с этим преступлением по своим объемам и жестокости. Захват целой страны и изгнание её народа навсегда из родных домов, родных земель, с земли своих предков на фоне самых жестоких и ужасных видов убийств, преступлений, уничтожения имущества и людей, и продолжение этого исторического насилия на протяжении десятилетий, де-факто, является новым рекордом зверства и сатанизма человека.

Главными исполнителями и виновниками этой трагедии являются западные государства и их сатанинская политика. В тот день, когда победители 1-й мировой войны на конференции в Париже делили между собой регион Запада Азии, то есть азиатские владения Османской империи, в качестве одного из важных военных трофеев, они больше всего почувствовали необходимость в создании безопасной базы в сердце этого региона, которая бы гарантировала постоянное их господство. Британия за несколько лет до этого подготовила почву в рамках проекта Бальфура и сообща с иудейскими магнатами подготовила почву, чтобы запретное новшество под названием сионизм сыграло свою роль. Затем началась подготовка почвы для практической реализации. С того самого времени они постепенно подготавливали предпосылки, и, в конечном итоге, после 2-й мировой войны, воспользовавшись тем, что региональные правительства пребывали в неведении и испытывали трудности, они нанесли свой удар и провозгласили фальшивый режим и сионистское правительство без народа. Целями этого удара, в первую очередь, был народ Палестины, а затем все народы этого региона.

Анализ последующих событий в регионе показывает, что главная и первостепенная цель западных стран и иудейских магнатов в создании сионистского правительства заключается в создании базы своего постоянного влияния и присутствия в регионе Запада Азии и возможности быстрого доступа для вмешательства во внутренние дела, навязывания своей воли и установления господства над странами и правительствами этого региона. В этой связи они оснастили фальшивый, захватнический режим разными видами возможностей проявления силы как военной, так и невоенной, в том числе предоставили ядерное оружие и внесли в свою повестку развитие этой раковой опухоли на территории от Нила до Евфрата.

Большинство арабских правительств после первой борьбы, порой даже похвальной, к сожалению, постепенно капитулировали, особенно после того, как в дело вмешались Соединенные Штаты Америки в качестве руководящих вопросом, и они предали забвению и свой гуманный, исламский и политический долг, и свою арабскую честь и гордость, и, преследуя воображаемые надежды, способствовали целям врага. Кэмп-Дэвид является наглядным примером этой горькой истины.

Борющиеся группировки, в свою очередь, после некоторых самоотверженных и неустанных усилий в первые годы постепенно втянулись в бесполезный процесс переговоров с оккупантами и их покровителями и отказались от курса, который мог привести к реализации идеала Палестины. Переговоры с Америкой и прочими западными правительствами, а также некомпетентными международными сообществами являются горьким и безуспешным опытом Палестины. Демонстрация оливковой ветви на Генеральной Ассамблее ООН привела разве что к ущербному Ословскому договору и в конечном итоге закончилась поучительной участью Ясира Арафата.

Победа Исламской революции в Иране открыла новую страницу в борьбе за Палестину. С самых первых шагов, то есть изгнания сионистов из страны, которые видели в Иране времен тагута одну из самых безопасных своих баз, предоставления помещения неофициального посольства сионистского режима Палестине, где разместилось её представительство и перекрытия нефтяного потока до крупных дел и широкой политической деятельности – все это способствовало появлению фронта Сопротивления во всем регионе и пробудило в сердцах надежду на решение вопроса. С появлением фронта Сопротивления положение сионистского режима стало с каждым днем осложняться, а в будущем, нет сомнений, что это положение станет ещё хуже, дай Бог, но и усилия покровителей этого режима и во главе их США также очень сильно усилились в защите этого режима. Появление набожной, молодой и самоотверженной силы Хизбалла в Ливане, формирование полных стимула группировок ХАМАС и «Исламский джихад» внутри границ Палестины вызвали беспокойство и смятение не только заправил сионизма, но и Америки и других западных сторонников войны, и поставили во главу их программ, вербовку союзников внутри региона и среди арабского общества, после оказания поддержки захватническую режиму в плане идей и средств их реализации. Результаты этой объемной их работы сегодня можно наглядно наблюдать в поведении и заявлениях некоторых руководителей арабских правительств и некоторых продажных политических и культурных деятелей арабского мира.

Сегодня на арене борьбы по обе стороны проявляется разнообразная деятельность с той лишь разницей, что фронт Сопротивления движется вперед к ширящейся надежде и могуществу и с каждым днем все больше набирает элементы силы и мощи и, наоборот, фронт насилия, неверия и империализма с каждым днем становится все более опустошенным, разочарованным и менее способным. Наглядным примером этого утверждения является то, что сионистская армия, которая когда-то считалась непобедимой и молниеносной, которая в течение нескольких дней остановила крупные армии двух нападавших стран, сегодня вынуждена отступать и признавать поражение от народных борющихся сил в Ливане и в Газе. Во всяком случае, арена борьбы является очень серьезной и изменчивой, требует постоянного наблюдения, и вопрос этой борьбы является очень важным, судьбоносном и жизненным. Любая оплошность, халатность и ошибка в основных расчетах нанесет серьезный урон.

В связи с этим я дам ряд рекомендаций всем тем, кто переживает за Палестину:

1. Борьба за освобождение Палестины является джихадом на пути Аллаха, религиозным долгом и одобряема Исламом. Победа в такой борьбе является гарантированной, потому что борец на этом пути, если умрет, то обретет «… одно из двух благ …», (Коран 9:52). Кроме того, вопрос Палестины является гуманным вопросом. Изгнание миллионов людей из своих домов, земель, мест проживания и работы, да еще и посредством убийства и преступлений, ранит душу каждого человека и не оставляет равнодушной человеческую совесть, а при наличии воли и смелости заставляет подняться на борьбу. Следовательно, ограничение его как вопроса исключительно палестинского, максимум арабского, является большой ошибкой. Те, кто считают компромисс горстки палестинских личностей или руководителей ряда арабских государств как разрешение на то, чтобы закрыть глаза на этот исламский и гуманный вопрос, сильно ошибаются в понимании вопроса и, быть может, совершают предательство с целью исказить его.

2. Цель этой борьбы – освобождение всей территории Палестины: от реки до моря, и репатриация всех палестинцев на родину. В попытке уменьшить этот вопрос до формирования правительства в уголочке этих земель, к тому же унизительным способом, о котором упоминается в лексиконе невоспитанных сионистов, нет ни признаков поисков истины, ни признаков объективности. Действительность заключается в том, что сегодня миллионы палестинцев достигли такого уровня мышления, опыта и уверенности в своих силах, что способны сделать этот великий джихад проявлением свой воли и, безусловно, убедиться в божественной помощи и окончательной победе, ведь говорится (в Коране): «… Нет сомнения, Аллах помогает тому, помогает Его религии. Воистину, Аллах - сильный, великий», (Коран 22:40). Нет сомнений в том, что многие мусульмане во всем мире помогут им и проявят единодушие, дай Бог.

3. Хотя в этой борьбе разрешается использовать любую законную, в том числе дозволенную по шариату, возможность, в частности воспользоваться мировой поддержкой, однако необходимо категорически воздержаться от доверия западным правительствам и международным сообществам, которые внешне или по сути своей зависят от них. Они враждуют с любым эффективным исламским проявлением. Их не волнуют права людей и народов. Они сами служат фактором максимального ущерба и преступлений в отношении исламской уммы. Какой международный орган или какая преступная держава отвечает сегодня за террор, геноцид, милитаризм, бомбардировку и искусственный голод в ряде исламских и арабских государств?

Мир сегодня подсчитывает каждую жертву коронавируса во всех странах, однако никто даже не задался вопросом и не спросил, кто является убийцей и кто отвечает за сотни тысяч мучеников, пленных и без вести пропавших в странах, где Америка и Европа развязали войны? Кто отвечает за всю ту кровь, не по праву пролитую, в Афганистане, Йемене, Ливии, Ираке, Сирии и других странах? Кто отвечает за все те преступления, захваты, разрушения и насилия в Палестине? Почему никто не подсчитал миллионы угнетенных детей, женщин, мужчин в исламском мире? Почему никто не выражает соболезнования в связи с геноцидом мусульман? Почему миллионы палестинцев должны 70 лет жить на чужбине, в ссылке? Почему должна подвергаться оскорблению первая кибла мусульман - Благородный Кудс? Так называемая Организация Объединенных Наций не выполняет своего долга, а так называемые правозащитные организации умерли. Лозунг «Защита прав детей и женщин» не распространяется на угнетенных детей и женщин Йемена и Палестины. Такова картина насильственных западных держав и зависимых международных сообществ. Положение некоторых правительств в регионе, которые следуют за ними, является настолько позорным и бесчестным, что об этом даже не стоит говорить. Следовательно, доблестное и набожное мусульманское общество должно делать упор на себя и свои внутренне силы. Они должны расправить свои могущественные руки и уповая на Аллаха и доверяя Ему преодолеть препятствия.

4. Важный момент, который политическая и военная элита исламского мира не должна упускать из виду заключается в том, что политика Америки и сионистов заключается в попытке перебросить военные действия внутрь за линию фронта Сопротивления. Навязывание Сирии гражданской войны, военная блокада и ежедневные убийства в Йемене, террор и разрушения, создание ИГИЛ в Ираке и похожие события в ряде других стран региона – все это представляет собой уловки с целью отвлечь фронт Сопротивления и предоставить возможность сионистскому режиму. Некоторые политики мусульманских стран осознанно, а другие неосознанно, служат этим уловкам врага. Путем пресечения этого в основном являются серьезные требования и воля доблестной молодежи всего исламского мира. Молодежь во всех исламских странах, особенно арабских странв, не должна забывать рекомендацию великого Имама Хомейни, который сказал: всей своей мощью заявите против Америки и, безусловно, против сионистского врага.

5. Политика, пытающаяся нормализовать присутствие сионистского режима в регионе, входит в число главной политики Соединенных Штатов Америки. Некоторые арабские правительства региона, которые играют роль лакеев США, в этом вопросе занимаются подготовкой необходимых предпосылок этого, в том числе экономических отношений и пр. Эти усилия всецело являются бесполезными и безрезультатными. Сионистский режим является пагубным порождением и представляет собой сплошь урон для региона. Нет сомнений, что он будет искоренен и уничтожен, и он останется позором и черным пятном для тех, кто предоставил свои возможности для сужения этой имперской политике. Некоторые, пытаясь оправдать это мерзкое поведение, приводят в качестве аргумента, что сионистский режим является реалией в регионе, забывая о том, что с пагубными и вредными реалиями необходимо бороться и уничтожать их. Сегодня коронавирусная инфекция представляет собой действительность, и все разумные люди считают для себя необходимым бороться с ней. Давний вирус сионизма, несомненно, очень скоро благодаря усилиям, благодаря воле, вере и доблести молодежи будет искренен.

6. Самая главная моя рекомендация заключается в наставлении продолжать борьбу, обустраивать джихадовские организации, сотрудничать друг с другом и распространять сферу джихада на всей палестинской территории. Все должны помочь народу Палестины в этом Священном джихаде. Все должны предоставить возможности палестинскому борцу и оказать ему поддержку. Мы с гордостью сделаем всё, что есть в наших силах на этом пути. На определенном отрезке времени мы заметили, что палестинская борьба имеет религию, доблесть и смелость и единственной её проблемой является отсутствие оружия. Благодаря божественному руководству и божественной помощи мы разработали план, и в результате сегодня баланс сил в Палестине изменился; сегодня Газа способна противостоять военной агрессии сионистского врага и одержать верх над ним. Такое изменение уравнений на территории, которая называется «оккупированные земли», сможет приблизить вопрос Палестины к последним итоговым шагам. Палестинская администрация в этом вопросе несет на себе огромный долг. С диким врагом можно разговаривать разве что с позиции силы и могущественно. Почва этого могущества среди смелого и стойкого народа Палестины, слава Богу, подготовлена. Палестинская молодежь сегодня жаждет защиты своего достоинства. ХАМАС и «Исламский джихад» в Палестине и Хизбалла в Ливане привели всем исчерпывающие аргументы. Мир не забыл и не забудет тот день, когда сионистская армия прорвалась через границы Ливана и продвинулась вплоть до Бейрута и тот день, когда преступник и убийца Ариэль Шарон устроил кровавую бойню в лагерях Сабра и Шатила; он не забыл и не забудет тот день, когда эта армия под шквалом сокрушительных ударов Хизбаллы была вынуждена, понеся огромные потери и признав свое поражение, отступить от границ Ливана и умолять о перемирии. Это и есть наличие возможностей и позиция силы. И совсем неважно, что какое-то европейское правительство, которому стоило бы вечно стыдиться за то, что оно продало режиму Саддама химические вещества, признало незаконным славное и борющееся движение Хизбалла. Незаконным является такой режим, как Америка, которая порождает ИГИЛ и такой режим, как то европейское правительство, из-за химических веществ которого умерли тысячи людей в иранском Бане и иракском Халабджа.

7. Заключительное слово. Палестина принадлежит палестинцам, и она должна управляться их волей. Единственным путем решения нынешних и будущих проблем Палестины является проект референдума с участием всех палестинских религией и племен, который мы предложили примерно два десятилетия назад. Этот проект доказывает полную безосновательность утверждений об антисемитизме, которые повторяют западные страны через свои рупоры. Согласно этому проекту, все палестинцы – иудеи, христиане и мусульмане, плечом к плечу должны принять участие в референдуме и определить государственный строй страны Палестина. То, что однозначно должно исчезнуть – сионистский строй. Сионизм представляет собой запретное новшество в иудаизме и совершенно чужд ему. В заключение я отдаю дань памяти и уважения мученикам Кудса от шейха Ахмеда Ясина, Фатхи Шакаки, сайед Аббаса Мусави до великого военачальника Ислама и незабываемой личности Сопротивления мученика Гасема Солеймани и великого иракского муджахида мученика Абу Махди аль-Мухандиса, посылаю приветствие душе великодушного Имама Хомейни, который открыл перед нами путь величия и джихада и молю о божественном милосердии покойному брату муджахиду Хосейну Шейхольэсламу, который долгие годы усердствовал на этом пути.

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение!