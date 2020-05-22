22 мая 2020 г., 12:01
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News Code: 83797079
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Аль-Кудс - это путь мучеников

Началось выступление Верховного лидера по случаю Всемирного дня Аль-Кудс

Началось выступление Верховного лидера по случаю Всемирного дня Аль-Кудс

Тегеран, 22 мая, ИРНА - Сегодня, в пятницу, по случаю Всемирного дня Аль-Кудс, Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи выступил с речью.

Согласно ИРНА, выступление Верховного лидера в настоящее время транслируется в прямом эфире на телевидении и радио.

В этом году из-за вспышки коронавируса шествие по случаю Дня Аль-Кудс не будет проводиться нигде в Иране, и основное внимание на церемонии Всемирного дня будет уделено выступлению верховного лидера исламской революции.

При этом специальные программы и мероприятия Международного дня Аль-Кудса в киберпространстве были впечатляющими.

Имам Хомейни, основатель Исламской Республики Иран, 41 год назад назвал последнюю пятницу месяца Рамадан Всемирным днем Аль-Кудс, и каждый год в этот день мусульманские страны обновляют завет с идеалами угнетенной палестинской нации для освобождения Иерусалима от оккупантов.

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