Началось выступление Верховного лидера по случаю Всемирного дня Аль-Кудс

Согласно ИРНА, выступление Верховного лидера в настоящее время транслируется в прямом эфире на телевидении и радио.

В этом году из-за вспышки коронавируса шествие по случаю Дня Аль-Кудс не будет проводиться нигде в Иране, и основное внимание на церемонии Всемирного дня будет уделено выступлению верховного лидера исламской революции.

При этом специальные программы и мероприятия Международного дня Аль-Кудса в киберпространстве были впечатляющими.

Имам Хомейни, основатель Исламской Республики Иран, 41 год назад назвал последнюю пятницу месяца Рамадан Всемирным днем Аль-Кудс, и каждый год в этот день мусульманские страны обновляют завет с идеалами угнетенной палестинской нации для освобождения Иерусалима от оккупантов.