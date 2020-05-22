Сионистский режим – это машина массового убийства людей

В этих твитах, опубликованных на английском языке, на странице Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран говорится:

1. Сионистский режим Израиля, по сути, является машиной для убийства, которая убивает и жертвует палестинцев без каких-либо правил или норм. 20-летняя Разан аль-Наджар палестинская студентка-медик, спешила спасать жизни раненых демонстрантов в Газе, когда была убита израильской пулей в 2018 году. Израильские безжалостные силы преднамеренно напали на нее.

2. Израильский режим имеет огромный опыт в отношении уюийстве невинных палестинских детей. Все дети-мучеников были безоружны и просто искали свободу и справедливость, но были убиты израильскими силами без каких-либо причин. Это отвратительный пример военного преступления.

3. Палестинские женщины и дети страдают, и находятся в плену у Израиля. Они являются основными жертвами зверств сионистского режима в Израиле. Их периодически жестоко избивают и подвергают пыткам, когда они содержатся в израильских тюрьмах без каких-либо оснований. Они должны быть немедленно освобождены.

4. Систематические пытки являются частью «ДНК» Израиля. Израиль является жестоким сионистским режимом с традиционной политикой пыток ни в чем не повинных палестинцев. Систематические пытки Израиля противоречат всем правам, даже примитивным, а также основным правам человека. Это варварский акт.

5. Оккупация является основой «израильского апартеида». Однако молодое поколение палестинцев достаточно смело, чтобы больше не терпеть оккупацию. Так, 17-летняя Ахеда стала символом сопротивления палестинцев против властей Израиля.