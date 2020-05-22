День Аль-Кудс – это день восстановления права палестинцев: Зариф

"Израиль является крупнейшим нарушителем прав человека, единственной стороной с ядерным оружием в регионе и самой серьезной хронической угрозой международному миру и безопасности", написал Зариф на арабском языке.

"Расистский заговор "Сделка века" доказал, что Вашингтон является партнером агрессора и нет надежды на эту сделку", добавил он.

Зариф назвал референдум решением палестинской проблемы.