22 мая 2020 г., 10:56
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День Аль-Кудс – это день восстановления права палестинцев: Зариф

День Аль-Кудс – это день восстановления права палестинцев: Зариф

Тегеран, 22 мая, ИРНА - День Аль-Кудс – это день возрождения права палестинцев, и оккупационный режим и поселения сионистов обречены на провал. Об этом написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter по случаю Всемирного дня Аль-Кудс.

"Израиль является крупнейшим нарушителем прав человека, единственной стороной с ядерным оружием в регионе и самой серьезной хронической угрозой международному миру и безопасности", написал Зариф на арабском языке.
"Расистский заговор "Сделка века" доказал, что Вашингтон является партнером агрессора и нет надежды на эту сделку", добавил он.
Зариф назвал референдум решением палестинской проблемы.

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