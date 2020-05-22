МИД: нахождение в плену Европы у сионистского лобби поражает

«Такое нахождение в плену Европы у сионистского лобби поражает. Исторически Европа не смогла остановить нарушение международного права сионистским режимом (то есть подавление палестинцев и аннексию земли) во имя безопасности Израиля», - написал он.

«Почему они боятся «референдума» в Палестине как долгосрочного решения?», - отметил он.

Согласно данным ИРНА, сионистский режим намеревается присоединить части Западного берега, которые он оккупировал во время войны 1967 года, к своей территории в следующем месяце.

Европейский союз назвал этот шаг серьезным нарушением международного права и предупредил о его последствиях.

Некоторые европейские страны угрожают изменить основу своих отношений с Тель-Авивом, если израильский режим решит аннексировать Западный берег.

глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл заявил, что 27 стран-членов Европейского союза не признают суверенитет сионистского режима над этими землями.