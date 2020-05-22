Лидер сегодня выступит с телеобращением во Всемирный день Аль-Кудс

Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио. Об этом сообщил глава Совета исламской пропоганды Носратолла Лотфи в воскресенье.

По его словам, в этом году из-за распространения пандемии коронавиуса массовые шествия в никаком городе не состоятся.

Международный день Аль-Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, день солидарности сторонников борьбы с политикой сионизма. День Кодс учреждён основоположником Исламской революции аятоллой Хомейни в 1979 году.