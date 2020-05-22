22 мая 2020 г., 10:13
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Dossier

Освобождение Иерусалима является божественным долгом и обязанностью всех мусульман

Освобождение Иерусалима является божественным долгом и обязанностью всех мусульман

Кабул, 22 мая, ИРНА - Культурный совет сторонников Аль-Кудса в Афганистане заявил, что исламская идентичность Иерусалима является частью земли палестинского народа, чья свобода в качестве первой киблы мусульман является божественным долгом и обязанностью всех мусульман.

В заявлении Совета, опубликованном по случаю Всемирного дня Аль-Кудс, говорится: «Так же, как учреждение политической миссии США в Тель-Авиве было незаконным, ее передача в Иерусалим отнюдь не была законной в соответствии с международными договорами».

В заявлении подчеркивается, что ответственность за убийство палестинских мусульман несут два преступных режима, Израиль и Соединенные Штаты.

В своем заявлении Культурный совет сторонников Аль-Кудса в Афганистане подчеркнул, что они (сионисты и их сторонники, -ред.) ни в коей мере не являются невинными у исламской уммы, и призвал все исламские уммы всегда поддерживать палестинский народ и поддерживать эту умму.

Совет также призвал правительство Афганистана создать политическое представительство для Палестины в Кабуле.

Dossier

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