Освобождение Иерусалима является божественным долгом и обязанностью всех мусульман

В заявлении Совета, опубликованном по случаю Всемирного дня Аль-Кудс, говорится: «Так же, как учреждение политической миссии США в Тель-Авиве было незаконным, ее передача в Иерусалим отнюдь не была законной в соответствии с международными договорами».

В заявлении подчеркивается, что ответственность за убийство палестинских мусульман несут два преступных режима, Израиль и Соединенные Штаты.

В своем заявлении Культурный совет сторонников Аль-Кудса в Афганистане подчеркнул, что они (сионисты и их сторонники, -ред.) ни в коей мере не являются невинными у исламской уммы, и призвал все исламские уммы всегда поддерживать палестинский народ и поддерживать эту умму.

Совет также призвал правительство Афганистана создать политическое представительство для Палестины в Кабуле.