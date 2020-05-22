Иран и Россия сделали акцент на продолжении пути Аль-Кудса

По словам корреспондента ИРНА в Москве в четверг, посол Ирана в РФ Казем Джалали на этой конференции под названием «Аль-Кудс и заявленная сделка века», отметил, что «движение сопротивления препятствует экспансионизму сионистского режима».

Он сказал, что сопротивление сионистскому режиму помешало ему осуществить свои оккупационные планы в странах региона. «Вопрос о Палестине важен во многих отношениях», - отметил он. «Первый вопрос каасается человечесности. Нация жила на своей собственной земле, и эта земля имеет долгую историю, но, к сожалению, она была оккупирована, и палестинский народ подвергался пыткам и был убит», - добавил он.

«Второй вопрос связан с человеческой цивилизацией, особенно в области авраамических религий». На место, где есть признаки авраамических религий, и многие из великих пророков Божьих были посланы, напала группа», - добавил он.

Джалали сказал, что это место принадлежало христианам, евреям и мусульманам. «Трагедия в том, что сионитский режим годами пытался уничтожить знаки и особняки других божественных религий в этом районе», - сказал он.

Он продолжил: «Третий момент заключается в том, что, несмотря на усилия многих людей за последние 70 лет предпринять инициативы для достижения мира и спокойствия, слова Имама Хомейни доказали, что мир и справедливость не могут быть достигнуты с сионистским режимом».