Иран и Сербия призвали к развитию образовательного и научного сотрудничества

"Иран и Сербия могут развивать взаимодействие в области обмена студентами, науки и межуниверситетского сотрудничества", заявил Шарчевич в четверг на встрече с послом Ирана в Белграде.

Он заявил о действующем сотрудничестве между двумя странами в области высшем образовании, и некоторые иранские студенты в рамках программы "Обучайся в Сербии" обучаются в этой стране.

Посол Ирана на этой встрече заявил об интересе Тегерана к развитию всеобщих связей с Сербией, в частности в областях образования, науки и технологии.