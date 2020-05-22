Иран и Сербия призвали к развитию образовательного и научного сотрудничества

"Иран и Сербия могут развивать взаимодействие в области обмена студентами, науки и межуниверситетского сотрудничества", заявил Шарчевич в четверг на встрече с послом Ирана в Белграде.
Он заявил о действующем сотрудничестве между двумя странами в области высшем образовании, и некоторые иранские студенты в рамках программы "Обучайся в Сербии" обучаются в этой стране.
Посол Ирана на этой встрече заявил об интересе Тегерана к развитию всеобщих связей с Сербией, в частности в областях образования, науки и технологии.
Белград, 22 мая, ИРНА – Министр образования Сербии Младен Шарчевич и посол Ирана в Сербии Рашид Хасанпур подчеркнули необходимость расширения образовательного и научного сотрудничества двух стран.
"Иран и Сербия могут развивать взаимодействие в области обмена студентами, науки и межуниверситетского сотрудничества", заявил Шарчевич в четверг на встрече с послом Ирана в Белграде.
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