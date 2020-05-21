Посол Ирана: движение сопротивления смогло предотвратить развитие сионистского режима

"Сопротивление сионистскому режиму помешало этому режиму осуществить свои планы оккупации в странах региона", заявил Джалали на региональной конференции с участием официальных лиц и экспертов из Ирана, России, Кыргызстана и Азербайджана, прошедшая в режиме видеоконференции. Она приручена ко всемирному Дню аль-Кудс.

Джалали также назвал нелепым план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, получивший название "Сделка века".

По словам иранского посла, единственным способом борьбы с сионистским режимом является сопротивление.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.