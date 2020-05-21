Рухани: День Аль-Кудс — символ сопротивления, единства и сочувствия мусульман в защите исламских идеалов

Иранский президент напомнил, что из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений в этом году не пройдут демонстрации. "Однако то, что важно и придает глубину и смысл чаяниям Палестины и освобождения аль-Кудса (Иерусалима) и вселяет страх в сердца узурпаторов первой киблы мусульман, - это духовное присутствие и сила воли, что приведет к освобождению оккупированных территорий", говорится в послании президента Ирана.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.