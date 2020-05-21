21 мая 2020 г., 22:31
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Dossier

Джахангири: аль-Кудс по-прежнему является кровавым сердцем свободного и угнетенного мира

Джахангири: аль-Кудс по-прежнему является кровавым сердцем свободного и угнетенного мира

Тегеран, 21 мая. ИРНА — Аль-Кудс (Иерусалим) по-прежнему является кровавым сердцем свободного и угнетенного мира, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири по поводу всемирного Дня аль-Кудс.

"Завтра отмечается день аль-Кудса — символ защиты угнетения угнетенной палестинской нации и дня солидарности мусульман по всему миру", написал Джахангири в своем Twitter.

При этом он добавил, что в этом году впервые со дня учреждения всемирного Дня аль-Кудс из-за коронавируса и действующих не проводятся демонстрации в знак солидарности с Палестиной.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.

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