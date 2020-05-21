Джахангири: аль-Кудс по-прежнему является кровавым сердцем свободного и угнетенного мира

"Завтра отмечается день аль-Кудса — символ защиты угнетения угнетенной палестинской нации и дня солидарности мусульман по всему миру", написал Джахангири в своем Twitter.

При этом он добавил, что в этом году впервые со дня учреждения всемирного Дня аль-Кудс из-за коронавируса и действующих не проводятся демонстрации в знак солидарности с Палестиной.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.