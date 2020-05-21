21 мая 2020 г., 17:51
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Верховный лидер выступит с телеобращением к исламскому миру

Верховный лидер выступит с телеобращением к исламскому миру

Тегеран, 21 мая. ИРНА — Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу, 22 мая выступит с телеобращением к исламскому миру. Оно приручено ко всемирному Дню аль-Кудс.

В пятницу, 22 мая по случаю наступления всемирного Дня аль-Кудс, Верховный лидер исламской революции выступит в прямом эфире с речью перед народом.

Трансляция телеобращения великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи начнется в 12:00 часов (10:30 мск) по национальному телевидению, на портале Khamenei.ir и аккаунтах этого портала в Instagram и Twitter.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая.

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