Мероприятия по случаю Дня аль-Кудс пройдут в режиме виртуальной реальности

Революционные люди Ирана и свободолюбивые люди со всего мира могут принять участие в мероприятии, посетив международный многоязычный веб-сайт www.qudsday.net.

Кроме того, революционные люди Ирана и свободолюбивые люди мира могут скачать приложение Qudemon — для проведения собраний в режиме виртуальной реальности через эти ссылки:

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.qudemon.game&ref=share

http://android-all.oms.apps.bemobi.com/en_lt/qudemon.html?pos=1

https://itch.io/search?q=qudemon

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qudemon.game

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.