Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом

"Мы солидарны с теми усилиями, которые предпринимает Иран по противодействию распространению эпидемии. Мы знаем, что вы добились серьезных результатов по снижению смертности. Эпидемия - это вызов для всех стран. Россия и Иран - близкие друзья, соседи, и нам важно оказывать друг другу взаимную поддержку", - сказал Умаханов, которого цитирует пресс-служба Совфеда, передает ИРНА.

Сенатор позитивно оценил взаимодействие между министерствами здравоохранения, обмен опытом в сфере методик лечения коронавируса. "Такого рода сотрудничество осуществляется на системной основе, постоянно происходит сверка часов. Координация усилий двух стран очень важна, чтобы преодолеть этот общий вызов", - сказал вице-спикер.

Джалали в свою очередь проинформировал о мерах, предпринимаемых в Иране по борьбе с коронавирусом, и высказал интерес к обмену опытом как в медицине, так и в области социальной поддержки граждан и бизнеса.