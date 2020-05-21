21 мая 2020 г., 16:36
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News Code: 83796441
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Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом

Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом

Москва, 21 мая. ИРНА — Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом, сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

"Мы солидарны с теми усилиями, которые предпринимает Иран по противодействию распространению эпидемии. Мы знаем, что вы добились серьезных результатов по снижению смертности. Эпидемия - это вызов для всех стран. Россия и Иран - близкие друзья, соседи, и нам важно оказывать друг другу взаимную поддержку", - сказал Умаханов, которого цитирует пресс-служба Совфеда, передает ИРНА.

 Сенатор позитивно оценил взаимодействие между министерствами здравоохранения, обмен опытом в сфере методик лечения коронавируса. "Такого рода сотрудничество осуществляется на системной основе, постоянно происходит сверка часов. Координация усилий двух стран очень важна, чтобы преодолеть этот общий вызов", - сказал вице-спикер.

Джалали в свою очередь проинформировал о мерах, предпринимаемых в Иране по борьбе с коронавирусом, и высказал интерес к обмену опытом как в медицине, так и в области социальной поддержки граждан и бизнеса.

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