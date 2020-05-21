21 мая 2020 г., 14:35
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News Code: 83796286
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 100 тыс. человек

В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 100 тыс. человек

Тегеран, 21 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 129 341, летальных исходов — на 7249, зафиксированы 100 564 случая выздоровления. Об этом сообщил в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2392 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 129 341 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 66 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7249 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 129 341 случай выздоровления среди заразившихся. "2655 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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