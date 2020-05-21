Стартовала установка первого джекета 11-й фазы газового месторождения Южный Парс

Мероприятие с участием президента и министра нефти Бижана Зангане прошло в режиме видеоконференции.

После установления конструкции начнется бурение 12 скважин на 11-й фазы газового месторождения Южный Парс.

Месторождение Южный Парс является газовым, его площадь составляет 9,7 тыс. км2 и находится оно в водах Катара, но 3,7 тыс. км2 располагаются в территориальных водах Ирана в Персидском заливе.

Месторождение разделено на 29 фаз, содержит около 14 трлн м3 газа, или около 8% от общего объема мировых запасов и 50% разведанных запасов газа Ирана.

После того, как вначале французская Total, а потом китайская нефтегазовая компания CNPC отказались от разработки иранского газового проекта "Южный Парс 11" из-за санкций США, иранская компания Petropars начала в одиночку заниматься разработкой 11-й фазы.