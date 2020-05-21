Иран прокомментировал санкции против главы МВД

"Бесполезные, повторяющиеся и слепые санкции режима в США против министра внутренних дел, командующего силами правопорядка и других чиновников нашей страны показывают слабость, отчаяние и растерянность США американского режима", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Последние санкции США также являются вопиющим нарушением резолюции СБ ООН 2231", добавил Мусави, подчеркнув, что международное сообщество должно призвать США к ответу за подобные нарушения.

По его словам, последние ограничительные меры со стороны США введены против тех, кто обеспечивает безопасность и порядок в стране. "Вашингтон был вынужден расширить санкционный режим в отношении неэкономического сектора, распространив их на правоохранителей, потому что все предыдущие санкции оказались бесполезными", указал он.

В среду США внесли в санкционные списки 12 иранских физических и юридических лиц, в том числе против главы МВД и командующего силами правопорядка. Всего в списке девять граждан и три организации Ирана, связанных с правоохранительными органами страны.