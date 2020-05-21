Аль-Кудс — день единства против высокомерия

"Мы призываем все мусульманские нации и свободолюбивых людей по всему миру, наряду с солидарностью с движением сопротивления и дальнейшей поддержке программ и стратегий движения сопротивления в регионе и мире, не допускать усиления зловещих террористических и небезопасных мыслей в регионе", говорится в заявлении.

"Учитывая ограничения этого года (из-за вспышки коронавируса) средства массовой информации через социальные сети и киберпространство, а также разъяснение ложных прав дорогих и угнетенных палестинцев создают вакуум эпических демонстраций, выражая свое отвращение к слепым и угнетающим действиям системы господства", отмечается в документе.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.