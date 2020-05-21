21 мая 2020 г., 13:07
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Dossier

Аль-Кудс — день единства против высокомерия

Аль-Кудс — день единства против высокомерия

Тегеран, 21 мая. ИРНА — Комитет поддержки исламской революции палестинского народа при президенте Ирана выступил с заявлением по поводу всемирного Дня аль-Кудс, в котором говорится, что аль-Кудс является Днем единства против высокомерия.

"Мы призываем все мусульманские нации и свободолюбивых людей по всему миру, наряду с солидарностью с движением сопротивления и дальнейшей поддержке программ и стратегий движения сопротивления в регионе и мире, не допускать усиления зловещих террористических и небезопасных мыслей в регионе", говорится в заявлении.

"Учитывая ограничения этого года (из-за вспышки коронавируса) средства массовой информации через социальные сети и киберпространство, а также разъяснение ложных прав дорогих и угнетенных палестинцев создают вакуум эпических демонстраций, выражая свое отвращение к слепым и угнетающим действиям системы господства", отмечается в документе.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.

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