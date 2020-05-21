Постпред Ирана: речь Верховного лидера делает палестинский кризис одним из главных приоритетов в мире

"Имам Хомейни, основатель Исламской революции Ирана в 1979 году учредил Международный День Аль-Кудс для поддержки палестинского народа. Это показывает, что палестинская проблема является вопросом всего исламского мира и не относится к одной или нескольким исламским странам с ограниченными возможностями", сказал Тахт-Раванчи в беседе ИРНА.

В этом году из-за вспышки коронавируса (COVID-19) были отменены демонстрации по случаю дня Аль-Кудс. Однако, Верховный лидер Исламской революции в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.

"Тот факт, что самый могущественный властитель Исламской республики выступить с речью по Палестине показывает значимость палестинского кризиса для Ирана", указал он.

"Поэтому демонстрации по случаю Дня аль-Кудса имеет особое значение. Международная солидарность, солидарность исламского мира и свободолюбивых людей мира сыграет важную роль в поддержке палестинского народа в достижении его прав. Эти усилия должны продолжаться для скорейшего освобождения Палестины", подчеркнул дипломат.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая.