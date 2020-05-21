Глава музея-дворца Голестан провела встречу с директором музея-библиотеки Честера Битти



Во время переговоров, стороны обсудили положения соглашения о сотрудничестве, которое планируют подписать в ближайшее время.

Собеседники также обсудили расширение культурного сотрудничества в различных областях, включая проведение совместных образовательных и исследовательских семинаров.

Стоит отметить, что делегация из музея-библиотеки Честера Битти планировала посетить Иран для подписания соглашения о сотрудничестве между музеем-дворцом Голестан и музеем-библиотекой Честера Битти, однако поездка была отменена из-за распространения пандемии коронавируса.

Библиотека Честера Битти — это библиотека и одновременно музей в Дублине.