21 мая 2020 г., 11:51
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News Code: 83795980
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Глава музея-дворца Голестан провела встречу с директором музея-библиотеки Честера Битти

Глава музея-дворца Голестан провела встречу с директором музея-библиотеки Честера Битти

Тегеран, 21 мая. ИРНА — Директор иранского музея-дворца Голестан Афарин Эмами провела встречу с директором ирландской библиотеки Честера Битти Фионнуалой Кроком. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.


Во время переговоров, стороны обсудили положения соглашения о сотрудничестве, которое планируют подписать в ближайшее время.
Собеседники также обсудили расширение культурного сотрудничества в различных областях, включая проведение совместных образовательных и исследовательских семинаров.
Стоит отметить, что делегация из музея-библиотеки Честера Битти планировала посетить Иран для подписания соглашения о сотрудничестве между музеем-дворцом Голестан и музеем-библиотекой Честера Битти, однако поездка была отменена из-за распространения пандемии коронавируса.

Библиотека Честера Битти — это библиотека и одновременно музей в Дублине.

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