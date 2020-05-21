Посол: Евросоюз может противостоять США

"В Иране не заинтересованы в разрушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы также надеемся, что Совет Безопасности ООН не продлит эмбарго на поставки оружия Ирану под давлением США в октябре. Согласно СВПД оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истекает в октябре 2020 года ", сказал Дехгани в интревью Euronews.
Иран также надеется, что во время пребывания Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС СВПД не будет разрушен. СВПД направлен не только на решение экономических вопросов, но и на обеспечение международной безопасности.
"Нельзя забывать, что Европа очень близка к Ближнему Востоку. Безопасность этого региона, безусловно, важнее для Европы, чем для Соединенных Штатов. Это вопрос доверия и верховенства закона, который Европейский союз считает себя пионером в этой области", резюмировал посол.
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Европейский союз способен поведению США, которая является угрозой международному праву и глобальной безопасности, считает посол Ирана в Брюсселе Голамхосейн Дехгани.
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