Посол: Евросоюз может противостоять США



"В Иране не заинтересованы в разрушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы также надеемся, что Совет Безопасности ООН не продлит эмбарго на поставки оружия Ирану под давлением США в октябре. Согласно СВПД оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истекает в октябре 2020 года ", сказал Дехгани в интревью Euronews.

Иран также надеется, что во время пребывания Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС СВПД не будет разрушен. СВПД направлен не только на решение экономических вопросов, но и на обеспечение международной безопасности.

"Нельзя забывать, что Европа очень близка к Ближнему Востоку. Безопасность этого региона, безусловно, важнее для Европы, чем для Соединенных Штатов. Это вопрос доверия и верховенства закона, который Европейский союз считает себя пионером в этой области", резюмировал посол.