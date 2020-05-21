Зариф: кризис легитимности — главная проблема Израиля

"Палестинский кризис является центральной проблемой как исламского мира, так и исламской революции Ирана", сказал глава МИД Ирана.

По словам Зарифа, самые основные права палестинского народа нарушаются фальшивым террористическим режимом.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что представление о том, что проблема сионистского режима является проблемой местного масштаба или арабской проблемой является неправильной. "Палестинский народ способны даже преследовать политику, которая направлены в русле национальных интересов своего народа", уточнил министр, отметив, что "вопрос сионизма и опасность, которую он несет мировой политике представляет собой вопрос, который стоит сегодня во всем мире.

По его словам, наличие у Израиля оружия массового уничтожения, в том числе ядерного оружия является как региональной проблемой, так и мировой.

При этом он отметил, что самой крупной угрозой в нашем регионе является оружие сионистского режима и его оккупационная политика. "Большое количество западных государств сегодня является заложником сионистского режима, поэтому они даже не способны преследовать политику, которая направлена в русле национальных интересов своего народа", указал Зариф.