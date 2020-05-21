Бахрейнский шиитский лидер: День Ал-Кудс принадлежит всей исламской умме

Аятолла Шейх Иса Касим в среду вечером в послании по случаю Всемирного дня Аль-Кудс, которое транслировалось по новостным каналам, сказал, что «во Всемирный день Аль-Кудс показываются глубокая осведомленность и четкая исламская перспектива политического будущего, глубокое понимание чувства долга и ответственность за поддержку религии, а также беспрецедентная смелость и стойкое движение мусульман».

«За этим объявлением стоит очень точное и трудное решение «великого спасителя», образованного политика, моджахедов во имя Бога и победоносного лидера исламской революции Имама Хумейни, который назвал этот день Всемирным днем Ал-Кудс», - отметил он.

«Сейчас день Ал-Кудса - воскресение, чтобы возродить и позаботиться о существовании исламской уммы и ее судьбе и противостоять тому, что угрожает исламской умме сегодня и намеревается ослабить единство исламской уммы», - заключил он.