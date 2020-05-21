21 мая 2020 г., 09:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83795688
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Священнослужители авраамических религий выразили поддержку Всемирного дня Ал-Кудс

Священнослужители авраамических религий выразили поддержку Всемирного дня Ал-Кудс

Лондон, 21 мая, ИРНА - Группа исламских, христианских и еврейских ученых и священнослужителей со всего мира, напомнив о связи между авраамическими религиями, подчеркнула необходимость поддержки угнетенного народа Палестины во Всемирный день Аль-Кудс.

В короткометражном видеофрагменте, широко распространенном в социальных сетях, религиозные деятели повторили ценные и наводящие на размышления замечания о необходимости объединения мирового сообщества против сионистского режима.

Они говорят: «Сионисты хотят разлучить нас, но мы едины».

«Мы едины ради мира и справедливости, против ненависти и репрессий и за Палестину», добавили они.

По мере приближения последней пятницы Рамадана и празднования Всемирного дня Ал-Кудс, совпавшего со вспышкой коронавируса, любители палестинского идеала думают отпраздновать это событие и поставить хэштеги в социальных сетях и провести виртуальные собрания.

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