Священнослужители авраамических религий выразили поддержку Всемирного дня Ал-Кудс

В короткометражном видеофрагменте, широко распространенном в социальных сетях, религиозные деятели повторили ценные и наводящие на размышления замечания о необходимости объединения мирового сообщества против сионистского режима.

Они говорят: «Сионисты хотят разлучить нас, но мы едины».

«Мы едины ради мира и справедливости, против ненависти и репрессий и за Палестину», добавили они.

По мере приближения последней пятницы Рамадана и празднования Всемирного дня Ал-Кудс, совпавшего со вспышкой коронавируса, любители палестинского идеала думают отпраздновать это событие и поставить хэштеги в социальных сетях и провести виртуальные собрания.