День Аль-Кудс символизирует единство мусульман против оккупации: посольство Ирана в Ливане

«Кульминацией непоколебимой поддержки США сионистским оккупантам стали представление «сделка века» и признание Иерусалима столицей сионистского режима, но, несмотря на давление со стороны других стран, принять его и угрожать прекращением помощи международным организациям консенсус не был получен. 138 стран в Организации Объединенных Наций отрицательно отреагировали на просьбу США в этом отношении, и эта глобальная оппозиция является одним из благословений проведения Всемирного Дня Ал-Кудс и поддержания этого великого исламского события в умах всего мира», - сказал он

«Американцы более 80 раз накладывали вето на резолюции Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи ООН, 43 из которых поддерживали сионистский режим, и это запятнало лицо США в мировом общественном мнении, которые претендует на роль посредника», добавил он.

Он также добавил, что, хотя в этом году невозможно провести митинги в связи со вспышкой вируса, как в предыдущие годы, но поскольку Ал-Кудс и освобождение палестинских территорий были объединены с безопасностью и национальными интересами исламских стран, мусульман и свободных людей мира, это глобальное событие все еще сохранится.