20 мая 2020 г., 23:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83795514
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Иранские дети получили 5 почетных дипломов в конкурсе румынской живописи

Иранские дети получили 5 почетных дипломов в конкурсе румынской живописи

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Пять членов Центра интеллектуального развития детей и подростков получили почетные дипломы 3-го Международного конкурса румынской живописи в 2019 году.

Центр интеллектуального развития детей и подростков принял участие в этом конкурсе, который проходил под девизом «Город и ваше место проживания, цветы».

При этом иранские дети из разных городов получили дипломы в этом международном конкурсе.

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