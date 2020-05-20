Иранские дети получили 5 почетных дипломов в конкурсе румынской живописи

Центр интеллектуального развития детей и подростков принял участие в этом конкурсе, который проходил под девизом «Город и ваше место проживания, цветы».
При этом иранские дети из разных городов получили дипломы в этом международном конкурсе.
Тегеран, 20 мая, ИРНА - Пять членов Центра интеллектуального развития детей и подростков получили почетные дипломы 3-го Международного конкурса румынской живописи в 2019 году.
Центр интеллектуального развития детей и подростков принял участие в этом конкурсе, который проходил под девизом «Город и ваше место проживания, цветы».
При этом иранские дети из разных городов получили дипломы в этом международном конкурсе.
Тегеран, 20 мая, ИРНА - Пять членов Центра интеллектуального развития детей и подростков получили…
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