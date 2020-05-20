20 мая 2020 г., 23:24
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Насралла: День Аль-Кудса свидетельствует о неизменной приверженности Ирана делу палестинцев

Насралла: День Аль-Кудса свидетельствует о неизменной приверженности Ирана делу палестинцев

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Генеральный секретарь ливанской Хизбаллы Сейед Хасан Насралла заявил в видеообращении, опубликованном сегодня в среду по случаю Всемирного дня Аль-Кудс, что этот день знаменует собой неизменную приверженность Ирана этому вопросу.

В видеообращении по случаю Всемирного дня Аль-Кудс Насралла назвал генерала Кассима Сулеймани «Мучеником Аль-Кудса», одним из главных столпов оси сопротивления в регионе.

Хасан Насралла подчеркнул, что вопрос о Ал-Кудсе и джихаде является одной из «обязательных долгов», который нельзя остановить, несмотря на все давления.

Он назвал мятежи и заговоры врагов для разрушения единства движений сопротивления неудачей и подчеркнул, что накопление сопротивления вокруг идеала Иерусалима доказывает, что усилия по изоляции Палестины потерпели неудачу.

Насралла подтвердил твердую приверженность Движения поддержке палестинского дела и палестинского народа и групп сопротивления.

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