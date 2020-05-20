Насралла: День Аль-Кудса свидетельствует о неизменной приверженности Ирана делу палестинцев

В видеообращении по случаю Всемирного дня Аль-Кудс Насралла назвал генерала Кассима Сулеймани «Мучеником Аль-Кудса», одним из главных столпов оси сопротивления в регионе.

Хасан Насралла подчеркнул, что вопрос о Ал-Кудсе и джихаде является одной из «обязательных долгов», который нельзя остановить, несмотря на все давления.

Он назвал мятежи и заговоры врагов для разрушения единства движений сопротивления неудачей и подчеркнул, что накопление сопротивления вокруг идеала Иерусалима доказывает, что усилия по изоляции Палестины потерпели неудачу.

Насралла подтвердил твердую приверженность Движения поддержке палестинского дела и палестинского народа и групп сопротивления.