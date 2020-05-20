Иран написал в ИМО письмо против угрозы США танкерам Ирана

«В официальном письме в Международную морскую организацию мы выражали глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о том, что Соединенные Штаты намерены принять меры против иранских нефтяных танкеров в международных водах и поставить под угрозу безопасность международных перевозок», - отметил он.

«Иран ответит на любую угрозу, а США несут ответственность за любые последствия», - добавил он.

Углубление отношений между Тегераном и Каракасом в качестве двух санкционированных участников в последние дни вызвало обеспокоенность в Белом доме, и Вашингтон направил войска в Карибское море после отъезда иранских тенкеров в Венесуэлу.

В связи с этим ВМС США объявили об отправке четырех военных кораблей "USS Detroit", "USSLS", " USS Preble " и "USS Farragut " для захвата пяти иранских танкеров вместе с "P8 Poseidon".