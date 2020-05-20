Отпуск Назанина Загари продлен в третий раз

«Отпуск моего клиента был продлен до следующей среды 27 мая», - сказал он.

Загари должна была вернуться в тюрьму Эвин сегодня после окончания отпуска. Но иранские судебные чиновники сказали ей, что отпуск будет продлен, чтобы можно было принять решение о том, останется ли она в тюрьме и "будет ли она помилована или нет".

Она была задержана в апреле 2016, когда она вместе со своей дочерью находилась в отпуске в Иране. По данным правоохранительных органов, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд в Иране приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы.