20 мая 2020 г., 22:54
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News Code: 83795481
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Отпуск Назанина Загари продлен в третий раз

Отпуск Назанина Загари продлен в третий раз

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Адвокат осуждённой британкой иранского происхождения Назанина Загари-Рэтклиффа Махмуд Бехзадирад сказал, что отпуск его клиента был продлен в третий раз.

«Отпуск моего клиента был продлен до следующей среды 27 мая», - сказал он.

Загари должна была вернуться в тюрьму Эвин сегодня после окончания отпуска. Но иранские судебные чиновники сказали ей, что отпуск будет продлен, чтобы можно было принять решение о том, останется ли она в тюрьме и "будет ли она помилована или нет".

Она была задержана в апреле 2016, когда она вместе со своей дочерью находилась в отпуске в Иране. По данным правоохранительных органов, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд в Иране приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы.

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