20 мая 2020 г., 22:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83795476
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Dossier

Российский чиновник: День Аль-Кудс создает условия для прекращения оккупации Палестины

Российский чиновник: День Аль-Кудс создает условия для прекращения оккупации Палестины

Москва, 20 мая, ИРНА - член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов заявил, что день Аль-Кудс создает условия для прекращения оккупации Палестины.

«Имам Хомейни, основатель Исламской Республики Иран, назначил мусульманам последнюю пятницу месяца Рамадан, чтобы объединиться и помочь Палестине», - указал он.

«В этом году из-за вспышки короны во многих странах мира невозможно собрать людей по случаю Дня Аль-Кудс, и же программы поддержки палестинского народа не должны быть остановлены и должны продолжаться в киберпространстве», - отметил он.

«Мы считаем, что в Палестине должен быть установлен мир и что все люди, живущие на этой земле, должны жить в мире и спокойствии», добавил он.

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