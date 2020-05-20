Российский чиновник: День Аль-Кудс создает условия для прекращения оккупации Палестины

«Имам Хомейни, основатель Исламской Республики Иран, назначил мусульманам последнюю пятницу месяца Рамадан, чтобы объединиться и помочь Палестине», - указал он.

«В этом году из-за вспышки короны во многих странах мира невозможно собрать людей по случаю Дня Аль-Кудс, и же программы поддержки палестинского народа не должны быть остановлены и должны продолжаться в киберпространстве», - отметил он.

«Мы считаем, что в Палестине должен быть установлен мир и что все люди, живущие на этой земле, должны жить в мире и спокойствии», добавил он.