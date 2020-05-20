20 мая 2020 г., 22:36
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News Code: 83795471
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Письмо Трампа во Всемирную организацию здравоохранения - тщетная попытка в неподходящее время

Письмо Трампа во Всемирную организацию здравоохранения - тщетная попытка в неподходящее время

Тегеран, 20 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Абабс Мусви в своем аккаунте в Twitter написал, что письмо Дональда Трампа Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения поставило под вопрос профессионализм и независимость организации.

«В то время как глобальное здравоохранение поставлено под угрозы, и мы нуждаемся в глобальной солидарности и научном лидерстве как никогда ранее, письмо Дональда Трампа Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения ставит под вопрос профессионализм и независимость организации», - написал он.

Президент США Дональд Трамп, в продолжение выхода из ряда международных договоров и соглашений, пригрозил отменить членство США во Всемирной организации здравоохранения, обвинив Всемирную организацию здравоохранения в том, что она не действует независимо от Китая.

В письме главе Всемирной организации здравоохранения Трамп также пригрозил, что Соединенные Штаты могут вообще прекратить финансирование этой организации.

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