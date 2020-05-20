20 мая 2020 г., 21:43
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News Code: 83795428
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Иран и Россия обсудили важные региональные вопросы

Иран и Россия обсудили важные региональные вопросы

Москва, 20 мая, ИРНА - Сегодня по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали. об этом сообщило МИД РФ.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной повестке дня, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено проблематике Закавказья и Центральной Азии.  

В заявлении посольства Ирана в России также говорится, что стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, ситуации в Афганистане, Шанхайской организации сотрудничества, пандемии и событиях в центрально-азиатском регионе и на Кавказе. 

Заместитель министра иностранных дел России также подчеркнул необходимость консультаций и взаимодействия между двумя странами по Центральной Азии и Закавказью, а также необходимость сотрудничества между Ираном и Российской Федерацией для противодействия угрозам для региона, включая распространение терроризма и экстремизма и влияние США в регионе.

В конце беседы Джалали и Руденко выразили желание продолжить контакты и встречи по региональным вопросам.

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