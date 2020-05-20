Сербский аналитик: предложение Трампа по решению палестинской проблемы - это предложение Израиля

Белград, 20 мая, ИРНА - Подчеркнув, что только палестинцы могут принимать решения относительно своих земель, сербский аналитик по международным делам и профессор факультета безопасности в Сербии Мича Живинович заявил, что предложение Трампа по решению палестинской проблемы на самом деле является предложением Израиля.

«Единство между исламскими и арабскими странами и их солидарность с Палестиной - лучший способ справиться с напряженной политикой Вашингтона, особенно во время президентства Дональда Трампа», - сказала Мича Живинович в среду.