20 мая 2020 г., 21:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83795406
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ООН высоко оценила инициативу Ирана против коронавируса

ООН высоко оценила инициативу Ирана против коронавируса

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Постоянный координатор ООН в Иране Угочи Дэниэлс сказала, что Организация Объединенных Наций высоко оценивает социально-экономические инициативы правительства, которые уже помогли уязвимым семьям и малому бизнесу.

«Организация Объединенных Наций в Иране высоко оценивает социально-экономические инициативы правительства, которые уже помогли и поддержали уязвимых людей и малые предприятия», - сказала Дэниэлс. «В настоящее время ООН укрепляет и расширяет программы по стабилизации усилий в этом отношении. В дополнение к оказанию немедленной помощи наиболее уязвимым семьям, пострадавшим от COVID-19, мы сосредоточимся на укреплении местного потенциала, а также создании возможностей для получения средств к существованию», - добавила она.

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