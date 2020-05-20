ООН высоко оценила инициативу Ирана против коронавируса

«Организация Объединенных Наций в Иране высоко оценивает социально-экономические инициативы правительства, которые уже помогли и поддержали уязвимых людей и малые предприятия», - сказала Дэниэлс. «В настоящее время ООН укрепляет и расширяет программы по стабилизации усилий в этом отношении. В дополнение к оказанию немедленной помощи наиболее уязвимым семьям, пострадавшим от COVID-19, мы сосредоточимся на укреплении местного потенциала, а также создании возможностей для получения средств к существованию», - добавила она.