Самоубийство австралийского осужденного в Иране было утверждение, которое недавно было распространено в СМИ, связанных с зарубежными странами; Известие о самоубийстве женщины, которая была приговорена Тегеранским судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в сотрудничестве с узурпирующим израильским режимом против Исламской Республики.

Но утверждение этого британско-австралийской гражданки Кайли Мур-Гилберта не длилось даже несколько дней; ее семья заявила, что с ней все в порядке и она не только не совершала самоубийства, но даже связывался с его семьей и посольством.

В настоящее время она в добром здравии, отбывает тюремный срок и постоянно общается по телефону со своей семьей.