20 мая 2020 г., 16:05
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News Code: 83795059
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Иран опроверг обвинения в самоубийстве австралийского заключенного

Иран опроверг обвинения в самоубийстве австралийского заключенного

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Опровергая самоубийство австралийского заключенного в Иране, штаб-квартира по правам человека заявила, что она в полном здравии и имеет все возможности, включая медицинскую помощь и телефонный контакт со своей семьей.

Самоубийство австралийского осужденного в Иране было утверждение, которое недавно было распространено в СМИ, связанных с зарубежными странами; Известие о самоубийстве женщины, которая была приговорена Тегеранским судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в сотрудничестве с узурпирующим израильским режимом против Исламской Республики.

Но утверждение этого британско-австралийской гражданки Кайли Мур-Гилберта не длилось даже несколько дней; ее семья заявила, что с ней все в порядке и она не только не совершала самоубийства, но даже связывался с его семьей и посольством.

В настоящее время она в добром здравии, отбывает тюремный срок и постоянно общается по телефону со своей семьей.

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