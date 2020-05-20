20 мая 2020 г., 15:48
Journalist ID: 2388
News Code: 83795027
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Министр обороны: Мы не потерпим никакого вмешательства

Министр обороны: Мы не потерпим никакого вмешательства

Тегеран, 20 мая, ИРНА – Министр обороны и поддержки ВС Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в случае любого создания проблемы для нефтяных танкеров ответ будет жестким.

«Создание проблемы для нефтяных танкеров противоречит международным правилам и безопасности, и международные организации и страны, которые отвечают за правила и безопасность водных путей, должны реагировать», - сказал он.

«Конечно, наша политика ясна, и мы ясно дали понять, что не потерпим никакого препятствования», - добавил он.

«И американцы, и другие знают, что мы без колебаний ответим на этот вопрос, и если препятствования будет продолжаться и усиливаться, они, несомненно, получат твердый ответ», - указал он.

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