Министр обороны: Мы не потерпим никакого вмешательства

«Создание проблемы для нефтяных танкеров противоречит международным правилам и безопасности, и международные организации и страны, которые отвечают за правила и безопасность водных путей, должны реагировать», - сказал он.

«Конечно, наша политика ясна, и мы ясно дали понять, что не потерпим никакого препятствования», - добавил он.

«И американцы, и другие знают, что мы без колебаний ответим на этот вопрос, и если препятствования будет продолжаться и усиливаться, они, несомненно, получат твердый ответ», - указал он.